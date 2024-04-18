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Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası, uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 22:11
Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası, uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Naci Görür:

"Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi."

"Bu deprem Tokat’ta KAF’tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu."

"Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

"Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz."

"Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli. Mühendislik olarak hatalı binalarda bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir."

"5.6 büyüklüğündeki deprem bayağı hissedilir ama önemli olan hasarın meydana gelip gelmemesidir."

"Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum."

"5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz."

"Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır. Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz."

Depremle ilgili diğer bilgiler:

Deprem yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremden Yozgat'ta 2 katlı bir ev ve Sulusaray'da 5 ahır etkilendi.

AFAD, depremden etkilenen binalara vatandaşların girmemesi konusunda uyarı yaptı.

Deprem sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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