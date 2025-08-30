Tokat'ta 6 Asırlık Hisariye Medresesi Hâlâ Ev Olarak Kullanılıyor

TOKAT — FATİH MEHMET KÜRKÇÜ

Tokat'ın Camikebir Mahallesi Halit Sokak'ta yer alan ve 1411 yılında inşa edildiği kaydedilen Hisariye Medresesi, tarih boyunca farklı işlevler gördü. Cumhuriyet döneminde bir süre jandarma karakolu olarak da kullanılan yapı, geleneksel Anadolu mimarisinin izlerini taşıyor ve bugün aileye ait bir konut olarak kullanılmaya devam ediyor.

53 yaşındaki ev sahibi Sadi İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada medresenin yaklaşık 90 yıldır ailelerinin mülkü olduğunu söyledi. İnci, "Dedesi Teyfik Akyüzoğlu tarafından yapının 1936 yılında satın alındığını" belirtti ve "Dedem tarafından bina alınıyor, 90 yıla yakındır biz de burası." diye konuştu.

İki katlı ve "U" formundaki ahşap yapının üst kısmının eskiden dershane olarak kullanıldığını anlatan İnci, medresenin daha sonra jandarma karakolu olarak hizmet verdiğini, sonrasında ailenin kullanımına geçtiğini ifade etti. İnci, "Biz de şu an ev olarak oturuyoruz. Çocukluğum burada geçti. İçeri girdiğiniz zaman bir avluya açılan bir bölümümüz var. Bahçeli iç kısmın ayrı bir güzelliği var." dedi.

Yapının bazı süsleme ve eşyalarının 1953 yılında müze tarafından alındığını söyleyen İnci, medresenin ziyaretçi çektiğini, kapıya "özel mülktür rahatsız etmeyin" yazdıklarını aktardı. Ön cephenin bir bölümünün yıprandığını ve onarım için izin alınamadığını belirterek, "Tavan kısmını yaptıralım dedik ama Vakıflar Bölge Müdürlüğü bize izin vermedi. Bilemiyoruz ileride ne olacak, devlet mi alacak, biz mi yaptıracağız?" ifadelerini kullandı.

İnci, yapının alanına ilişkin bilgileri de paylaştı: "Binanın 1100 metre kare alanı var. Binanın arka cephesi de bize ait. 150 metre kare bir bölüm. Sipahi Pazarı olarak geçiyor. Küçük dükkanlar varmış ve ticarethane olarak kullanıyormuş. Medreseye gelir getiriyormuş. Yapının bir kısmı da dayımlara ait. Annem ile dayımlar ortak. İkisi de rahmetli oldu. Binada toplamda 21 oda var."

Müze kayıtlarının bulunduğunu ve üniversite tarafından medrese hakkında bir kitabın hazırlandığını aktaran İnci, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu binanın devlete kazandırılmasını istedik ama nasip olmadı. Elimizden geldiği kadar muhafaza etmeye çalışıyoruz ama binanın restorasyonunun yapılması gerekli."