Tokat'ta Ağaçtan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Meyve Toplama Kazası

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, genç bir adam meyve toplamak isterken ağaçtan düştü ve hayatını kaybetti.

Talihsiz Kaza Detayları

Eryaba köyünde yaşayan Taşkın Atakır (24), armut toplamak için bir ağaca çıktı. Ancak, bastığı dalın kırılması sonucu yere düştü.

Acil Müdahale, Ancak Başarısızdı

Genç adamın düşmesiyle birlikte vücuduna bir ağaç kazığı saplandı. Hızla ambulansa bindirilerek Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atakır, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.