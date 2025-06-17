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Tokat'ta Amcasının Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Tokat'ta amcasının eşi Saliha Ç.'yi silahla öldüren H.Ç., jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:51
Tokat'ta Amcasının Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı, H.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Hasanbaba köyü'nde 4 gün önce meydana geldi. H.Ç. ile amcasının eşi Saliha Ç. arasında belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu H.Ç., elindeki tabanca ile Saliha Ç.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Saliha Ç.'yi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Saliha Ç. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan H.Ç., jandarma tarafından saklandığı köydeki boş bir evde yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki...

Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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