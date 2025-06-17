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Tokat'ta Amcasının Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta amcasının eşini silahla öldüren zanlı, adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 23:09
Tokat'ta Amcasının Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Silahlı Cinayet

Tokat'ta meydana gelen bir cinayet olayı, yerel halkı derinden üzdü. Merkeze bağlı Hasanbaba köyünde, 4 gün önce H.Ç. ile amcasının eşi Saliha Ç. arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı.

Tartışma Kanlı Bitti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.Ç., tabanca ile Saliha Ç.'ye ateş açtı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Saliha Ç.'yi ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak burada hayatını kaybetti.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından H.Ç. kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekipleri, şüphelinin saklandığı köydeki boş bir evde onu yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu üzücü olay, Tokat'ta cinayet vakalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki...

Tokat'ta amcasının eşini silahla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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