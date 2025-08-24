Tokat'ta Çayören Köyü'nde Yangın: Yaklaşık 10 Dönüm Zarar

Çıkan yangın çalılıklara sıçradı, ekipler kısa sürede müdahale etti

Tokat'ta, merkeze bağlı Çayören köyü'nde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çalılık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve il özel idaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine intikal ederek müdahaleye başladı.

Müdahale sonucunda yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Olayda yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürüyor. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların ve hasar tespitinin devam ettiğini bildirdi.