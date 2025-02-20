Tokat'ta Cip ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta Feci Kaza: 5 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı, hem araç hem de iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Detayları

Ruşen Varol'un (46) kullanmış olduğu 10 AC 117 plakalı cip, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Emre Kumcu'nun (21) idaresindeki 60 EJ 151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, her iki araçtaki sürücüler ve yolcular yaralandı.

Yaralılar; Mehmet Salih Özübek (17), Abdulkadir Kaya (20) ve Hakan Ünal (48) ile birlikte hemen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni ve detayları hakkında soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.