Tokat'ta Domates Hasadı Sürüyor: Pazar'da Verim ve Fiyat Artışı

Tokat'ta domates hasadı sürüyor

Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor. Bölgede üreticiler, bakım ve hasat dönemindeki yoğun çalışma ile verimi artırmaya çalışıyor.

Üretici Samet Uslu'nun açıklamaları

Pazar ilçesinde domates üretimi yapan Samet Uslu, AA muhabirine, 140 dönümlük alanda domates ve biber yetiştirdiklerini söyledi. Uslu, 50 dönümlük alanda domates üretimi yaptıklarını belirterek, "Domateste bakım olursa o senin elindeki bir şey. Dönümden 15 tona kadar domates alıyoruz, ortalama 10-12 ton arasında." dedi.

30 yıllık çiftçi olduğunu belirten Uslu, daha önce Kazova'nın domatesin merkezi olduğunu, sırık domatesin ekilişinin fazla olduğunu ancak 8 yıldır üretimin olmadığını ifade etti: "Önceden yer domatesi de vardı. Şimdi Kazova'da mısır ve barbunya ağırlıklı ekim yapılıyor."

Hasat süresince yaklaşık 3 ay boyunca 10 kişi çalıştırdığını söyleyen Uslu, hasat başında kilosunun 10 lira olduğunu, şu anda ise 13 liraya çıktığını belirtti. Uslu, "Hasadın son dönemindeyiz, ürün biraz azaldı. Ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi'ne çalışıyoruz, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz. Benden şu anda 30 kişi ekmek yiyor, 40'a yakın kişiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölge üretim verileri

Pazar ilçesinde 2024 yılında 50 domates üreticisi, 2 bin 500 dekarlık alandan yaklaşık 10 bin ton domates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 53 domates üreticisi, 3 bin dekarlık alandan yaklaşık 12 bin ton domates hasadı bekliyor.

