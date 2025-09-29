Tokat'ta Domates Hasadı Sürüyor: Pazar'da Verim ve Fiyat Artışı

Tokat'ta ağustos sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor; Pazar'da üretim ve fiyatlar artarken 2025 için yaklaşık 12 bin ton hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:50
Tokat'ta Domates Hasadı Sürüyor: Pazar'da Verim ve Fiyat Artışı

Tokat'ta domates hasadı sürüyor

Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor. Bölgede üreticiler, bakım ve hasat dönemindeki yoğun çalışma ile verimi artırmaya çalışıyor.

Üretici Samet Uslu'nun açıklamaları

Pazar ilçesinde domates üretimi yapan Samet Uslu, AA muhabirine, 140 dönümlük alanda domates ve biber yetiştirdiklerini söyledi. Uslu, 50 dönümlük alanda domates üretimi yaptıklarını belirterek, "Domateste bakım olursa o senin elindeki bir şey. Dönümden 15 tona kadar domates alıyoruz, ortalama 10-12 ton arasında." dedi.

30 yıllık çiftçi olduğunu belirten Uslu, daha önce Kazova'nın domatesin merkezi olduğunu, sırık domatesin ekilişinin fazla olduğunu ancak 8 yıldır üretimin olmadığını ifade etti: "Önceden yer domatesi de vardı. Şimdi Kazova'da mısır ve barbunya ağırlıklı ekim yapılıyor."

Hasat süresince yaklaşık 3 ay boyunca 10 kişi çalıştırdığını söyleyen Uslu, hasat başında kilosunun 10 lira olduğunu, şu anda ise 13 liraya çıktığını belirtti. Uslu, "Hasadın son dönemindeyiz, ürün biraz azaldı. Ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi'ne çalışıyoruz, Trabzon ve Rize'ye gönderiyoruz. Benden şu anda 30 kişi ekmek yiyor, 40'a yakın kişiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölge üretim verileri

Pazar ilçesinde 2024 yılında 50 domates üreticisi, 2 bin 500 dekarlık alandan yaklaşık 10 bin ton domates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 53 domates üreticisi, 3 bin dekarlık alandan yaklaşık 12 bin ton domates hasadı bekliyor.

Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor.

Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor.

Tokat'ta ağustos ayının sonunda başlayan domates hasadı devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı
2
Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı
3
ÇKP Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de — 15. Beş Yıllık Plan Onaylanacak
4
Hamsinin Geleceği İçin 6 Ülkeye Ortak Karar Çağrısı: Samsun'dan Uyarı
5
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 66 bin 55’e yükseldi
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş Budapeşte'de Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek