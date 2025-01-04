Tokat'ta Feci Kaza: 3 Yaralı Var

Tokat'ta Şiddetli Çarpışma: 3 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Araçların Çarpışma Anı

Kaza, Cemil Meriç Caddesi D-100 kara yolunda gerçekleşti. Burak Aydın (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı otomobil, Abdullah Furkan Demirel (21) kontrolündeki 60 FK 312 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralıların Durumu ve Müdahale

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Aydın ile yanındaki Efraim Kavak (22) ve Berkay Şahin (28) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle aracın içinden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaza Anı Kameralarda

Kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.