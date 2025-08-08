DOLAR
Tokat'ta Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:33
Tokat'ta Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen feci bir trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Zile-Çekerek kara yolunun Karayün mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Emrah Çelik (35) yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil ile Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Emrah Çelik ve aynı araçta bulunan Döndü Pulat (56), Şeymanur Çelik (31) ve Elanur Çelik yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi ile 4 yaşındaki Elifnur Çelik ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin anında müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna taşındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden açıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

