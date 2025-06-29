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Tokat'ta Feci Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 10:18
Tokat'ta Feci Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Tokat'ta meydana gelen çarpıcı bir trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Y.A. (40) yönetimindeki 42 BBS 900 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Gökçe köyü yakınlarında bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kazada, araçtaki yaralılar arasında sürücü Y.A. ile birlikte M.D. (66), F.A. (34), A.D. (54), A.M.A. (1), Z.V.A. (11), Y.Z.A. (6) ve H.D. (26) bulundu.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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