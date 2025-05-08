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Tokat'ta Geleneksel Gökmedrese Yeniden Açıldı

Tokat'taki tarihi Gökmedrese, restorasyon sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Selçuklu mimarisinin eşsiz örneği.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:32
Tokat'ta Geleneksel Gökmedrese Yeniden Açıldı

Tokat'ta Geleneksel Gökmedrese Yeniden Açıldı

Tokat'ta bulunan ve turkuaz çinileriyle öne çıkan Anadolu Selçuklu mimarisinin önemli yapılarından Gökmedrese, restorasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile açıldı.

13. Yüzyılın Eserinin Modern Restorasyonu

Kent merkezinde yer alan Gökmedrese, 13. yüzyılda Selçuklular tarafından darüşşifa olarak inşa edildi. Osmanlı döneminde ise şifahane olarak hizmet veren medrese, yakın zamanda müze olarak faaliyet gösteriyordu.

Restorasyon süreci başarıyla tamamlanan Gökmedrese'nin açılışı sırasında konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden birisi olan Gökmedrese açıldı. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi ve kültürel mirasımıza her zaman büyük hassasiyetle yaklaşan, bu tür restorasyon projelerinin hayata geçmesine de büyük destek sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Tokat'ta, restorasyonu tamamlanan ve turkuaz çinileriyle dikkati çeken Anadolu Selçuklu...

Tokat'ta, restorasyonu tamamlanan ve turkuaz çinileriyle dikkati çeken Anadolu Selçuklu mimarisinin gözde eserlerinden Gökmedrese, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile açıldı.

Tokat'ta, restorasyonu tamamlanan ve turkuaz çinileriyle dikkati çeken Anadolu Selçuklu...

Tokat'ta, restorasyonu tamamlanan ve turkuaz çinileriyle dikkati çeken Anadolu Selçuklu mimarisinin gözde eserlerinden Gökmedrese, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile açıldı.

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