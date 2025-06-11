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Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 20:26
Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, devirme sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. S.T. yönetimindeki 60 ACK 101 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu'nda, Haydarbey mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada, araç sürücüsü S.T. ile beraberindeki yolcular Y.T, E.T. ve F.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hemen Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

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