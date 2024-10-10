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Tokat'ta Hamile Kadını Darbeden Şahıs Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hamile kadını darbettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:15
Tokat'ta Hamile Kadını Darbeden Şahıs Tutuklandı

Tokat'ta Hamile Kadını Darbeden Şahıs Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 8 aylık hamile bir kadını darbettiği iddia edilen Muammer A. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Darbın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Muammer A'nın, birlikte yaşadığı B.K.'ya fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan Muammer A., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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