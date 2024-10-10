Tokat'ta Hamile Kadını Darbeden Şahıs Tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 8 aylık hamile bir kadını darbettiği iddia edilen Muammer A. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Darbın Ardından Soruşturma Başlatıldı
Olayın ardından Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Muammer A'nın, birlikte yaşadığı B.K.'ya fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Adli Süreç ve Tutuklama
Gözaltına alınan Muammer A., emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.