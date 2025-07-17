Tokat'ta Korkutan Yangın: 250 Dekar Buğday Alanı Yandı

Yangın Korkuttu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 250 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, ilçeye bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki buğday arazisinde başladı ve hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İtfaiye Ekipleri ve Destekler

Yangının duyulmasının ardından, bölgeye Erbaa Belediyesi ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yerel vatandaşlar da traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına aktı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 3 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak, bu süreçte meydana gelen yangın, 250 dekar buğday ekili alanda ciddi bir zarar oluşmasına neden oldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dekar ekili alan zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dekar ekili alan zarar gördü.