Tokat'ta Korkutan Yangın: İki Katlı Ev Hasar Gördü

Yangın Tokat'ın Niksar İlçesinde Çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Terzioğlu köyü Ilıcak Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Karataş'a ait iki katlı evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Vatandaşlar Harekete GeÇti

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine hızlıca haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Hasar Tespiti Bekleniyor

Yangın sonucunda evde önemli ölçüde hasar meydana gelirken, olayla ilgili detayların ve hasar tespitinin yapılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.