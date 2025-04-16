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Tokat'ta Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm Söyleşisi Gerçekleşti

Tokat'ta, kültür turizmi ve mekansal dönüşüm üzerine düzenlenen söyleşide bölgenin tarihi önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:19
Tokat'ta Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm Söyleşisi Gerçekleşti

Tokat’ta Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm Söyleşisi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tokat Şehrinde Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm" konulu söyleşi, tarihi Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle önemli açıklamalarda bulundu.

Tokat İpek Yolu'nun Merkezi

Dicle, Tokat'ın İpek Yolu güzergahında gelişmiş bir şehir olduğunu belirtti ve bu şehir için kurumlarla ortak projeler yürüttüklerini ifade etti. "Tokat neresi, coğrafyanın vatan yapıldığı bir şehir. Medreseler, coğrafyayı vatan yapmanın en güzel araçlarından biri olmuştur. Tokat, Danişmentlilere başkentlik yapmış ve Selçuklu Devleti'nin 6 büyük şehrinden biri olmuştur," dedi.

Canlılık ve Dizilerin Etkisi

Yazmacılar Hanı'nın bulunduğu sokağa canlılık katıldığını vurgulayan Dicle, buradaki yoğunluğun artıran etkenlerden biri olarak Teşkilat ve Gönül Dağı dizilerini gösterdi. "İki dizinin burada çekilmesi etkili oldu. Teşkilat dizisinde Erhan Afyoncu hocanın yapımcı şirketle olan görüşmeleri katkı sağladı. Gönül Dağı dizisinde ise TRT Genel Müdürümüzün çok ciddi katkıları oldu. Bu mekanların tanıtımı bizim için çok önemli. Biz de elimizden geleni yapıyoruz," şeklinde konuştu.

OKA'nın Diğer Çalışmaları

Dicle, sözlerini OKA'nın diğer projeleri hakkında bilgi vererek sürdürdü. Tokat'ın gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Tokat'ta, Yağıbasan Medresesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tokat Şehrinde Kültür...

Tokat'ta, Yağıbasan Medresesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tokat Şehrinde Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm" konulu söyleşi düzenlendi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, konuşma yaptı.

Tokat'ta, Yağıbasan Medresesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tokat Şehrinde Kültür...

Tokat'ta, Yağıbasan Medresesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tokat Şehrinde Kültür Turizmi ve Mekansal Dönüşüm" konulu söyleşi düzenlendi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, konuşma yaptı.

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