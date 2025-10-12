Tokat'ta Mevsimin İlk Karı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
Çamlıbel Geçidi'nde 1650 rakımda kar yağışı etkili oldu
Tokat'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, kent merkezinin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki, 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkili olurken, bölgedeki yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.
Yetkililer ve vatandaşlar, mevsimin ilk karının özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkili olduğunu bildirdi.
Tokat'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.