Tokat'ta Mevsimin İlk Karı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Tokat'ta dün akşam başlayan yağmur, yüksek kesimlerde mevsimin ilk karına dönüştü; Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde (1650 rakım) kar etkili oldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 12:20
Çamlıbel Geçidi'nde 1650 rakımda kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, kent merkezinin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki, 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkili olurken, bölgedeki yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Yetkililer ve vatandaşlar, mevsimin ilk karının özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkili olduğunu bildirdi.

