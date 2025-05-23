Tokat'ta Minibüs ve Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

Tokat'ta Minibüs ile Traktör Çarpışması: 7 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen güvenlik kazasında minibüs ile traktör çarpıştı. Olayda toplamda 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Eyyüp Özer (72) yönetimindeki 58 DZ 419 plakalı traktör, D-100 kara yolu Akça köyü kavşağında, Ahmet Demirel (43) idaresindeki 05 AEC 554 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu korkunç kaza sonucunda, traktör sürücüsü Eyyüp Özer ile minibüste bulunan Ayşegül Öztürk (40), Muhammet Taha Güneş (8), Sedanur Özyurt (19), Kardelen Hanedar (29), Emine Akca (42) ve Asuman Gündüz (46) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.