Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında

Tokat'ta Darp Girişimi

Tokat şehir merkezinde bir ilkokulda, bir velinin öğretmene yönelik darp girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olay, Fatih İlkokulu'nda meydana geldi.

Tartışmanın Nedenleri

Edinilen bilgilere göre, İngilizce öğretmeni Emine D., velilerin yer aldığı bir WhatsApp grubuna, yaramazlık yapan öğrencinin adını yazdı. Bu durum, veli A.Ş.'yi öfkelendirdi.

Olayın Gelişimi

Sinirlenen A.Ş., okula gelerek okul koridorunda Emine D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, A.Ş. öğretmenin, öğretmenler odasına geçmesine engel olarak, yakasından tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

Olayın ardından Emine D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Veli A.Ş. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Tokat'ta bir ilkokulda, öğretmeni darbetmeye çalıştığı öne sürülen veli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.