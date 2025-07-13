Tokat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla köyü yakınlarında çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbarın ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Etkileri

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak, olayda yaklaşık 10 dekarlık bir kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.