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Tokat'ta Otomobil Dereye Düştü: Üç Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil dereye düştü, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:52
Tokat'ta Otomobil Dereye Düştü: Üç Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucu.Üç kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, Zoğallıçukur Köyü yakınlarında Mehmet Can A. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik dereye düştü.

Olayın Gelişimi

Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hemen çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralıların ilk belirlemelere göre, sürücü Mehmet Can A. ile beraber yolcular Osman Ş. ve Mustafa Ş. olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri

Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar başlattı ve kazanın sebebini araştırmak için incelemelerde bulundu.

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