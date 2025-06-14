Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar için Babalar Günü Futbol Maçı

Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar ile Babaları Futbol Maçı Yaptı

Tokat, Babalar Günü'nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tokat Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen futbol maçında 30 özel gereksinimli çocuk ve onların babaları bir araya geldi.

Futbol Maçının Ardından Ödüller Verildi

Maçın sonunda başarılı performans sergileyen çocuklara kupa ve madalya takdim edildi. Ayrıca katılımcılara tatlı ikramında bulunularak etkinlik daha da renklendirildi.

Farkındalık Yaratma Amacı

Tokat Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suna Köten Arslan, etkinliğin amacını açıklayarak, "Bu etkinliği düzenleyerek babalar ve oğulları arasındaki bağı güçlendirmek istedik. Özel çocukların topluma entegrasyonunu artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Arslan, etkinliğe Türkiye Beyazay Derneği, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Derneği'nin de destek verdiğini belirtti. Özel çocukların günlük yaşantılarında daha fazla görünür olmaları için benzer etkinliklerin sık sık yapılacağını vurguladı.

Babalar Duygularını Paylaştı

Etkinliğe katılan Ünal İçer isimli bir baba, çocuklarıyla bu tür etkinliklerde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Eğlendik. Böyle organizasyonları her zaman bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta Babalar Günü dolayısıyla Tokat Belediyesi Spor Kompleksi'nde 30 özel gereksinimli öğrenci ile babaları futbol maçı oynadı.

Tokat'ta Babalar Günü dolayısıyla Tokat Belediyesi Spor Kompleksi'nde 30 özel gereksinimli öğrenci ile babaları futbol maçı oynadı.