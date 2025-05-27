DOLAR
39,01 0,03%
EURO
44,34 0,36%
ALTIN
4.136,11 1,19%
BITCOIN
4.293.114,9 -0,52%

Tokat'ta Toprak Kayması Sonrası Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası kapalı olan yol, hızlı müdahale ile açıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:20
Tokat'ta Toprak Kayması Sonrası Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta Yol Açıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleşen toprak kayması sonrası kapanan yol, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşım trafiğine açıldı.

Olayın Detayları

Reşadiye-Koyulhisar D-100 kara yolunun Tavara Irmak Mahallesi yakınlarında etkili olan yoğun yağış, toprak ve taş kaymalarına sebep oldu. Bu durum, D-100 kara yolunun kapanmasına yol açtı.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra ilçemizde etkili olan yağmur sonrasında >D-100 kara yolumuzda toprak ve taş kaymaları meydana geldi. Umurca köyümüzde İl Özel İdaresine ait kepçe ile hızlıca müdahale ederek, yolu kısa sürede yeniden trafiğe açtık." ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Yenilik ve Esin
2
Mersin'de Öğretmen Derya Demir'in Cinayet Davası Başladı
3
Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası Çerçevesinde Klasik Tatlar Tanıtıldı
4
Kars'ta Sahte Kurbanlık İlanı Dolandırıcıları Tutuklandı
5
Bosna Hersek'ten İlk Hac Kafilesi Mekke'ye Uğurlandı
6
İstanbul'da 'Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor' Paneli ve Sergisi Düzenlendi
7
Almanya'da DİTİB Giessen Camisi ve Külliyesi'nin Temeli Atıldı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!