Tokat'ta Toprak Kayması Sonrası Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta Yol Açıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleşen toprak kayması sonrası kapanan yol, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşım trafiğine açıldı.

Olayın Detayları

Reşadiye-Koyulhisar D-100 kara yolunun Tavara Irmak Mahallesi yakınlarında etkili olan yoğun yağış, toprak ve taş kaymalarına sebep oldu. Bu durum, D-100 kara yolunun kapanmasına yol açtı.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra ilçemizde etkili olan yağmur sonrasında >D-100 kara yolumuzda toprak ve taş kaymaları meydana geldi. Umurca köyümüzde İl Özel İdaresine ait kepçe ile hızlıca müdahale ederek, yolu kısa sürede yeniden trafiğe açtık." ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.