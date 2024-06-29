Tokat'ta traktör oyunu ölümle sonuçlandı! 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti...

Yerel haberlere göre, traktörün hareket etmesiyle birlikte yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen araç, Duran Efe K.'nin hayatına mal oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Y.K.'yi ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Yerel haberlere göre, traktörün hareket etmesiyle birlikte yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen araç, Duran Efe K.'nin hayatına mal oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Y.K.'yi ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüksek promosyonda baş döndüren rakam! 43.300 TL tek seferde hesaplara yatırılacak
Kamu kurumlarına memur alımı başladı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor
Altın biriktirenlere hayati uyarı! O tarihte altın fiyatları rekordan rekora koşacak
Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! En az lise mezunu olanlara büyük fırsat
Vakıfbank son fırsatı duyurdu! Bunu yapanlara 10.000 TL acil destek ödemesi
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! A'dan Z'ye tüm emeklilere 20.000 TL ödeme
Geç kalan emekli dizlerini dövecek! Emekliye tek seferlik 3000 TL destek ödemesi!
Emeklinin cebi 5000 TL ödemeyle ferahlayacak! Maaşı yetmeyen emekli hemen başvurabilir
Nissan ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! O modelinde kaçmaz fırsat
Karpuz ve kavun çekirdeğini çöpe atanlar çok üzülecek! Bu faydasını daha önce hiç duymadınız
Bankamatiklerden para çekene 23.000 TL'lik büyük jest! Başvuru yapana mutlaka veriliyor
10 bankadan gece yarısı emekli kararı! Sabah 07.00'dan itibaren geçerli olacak