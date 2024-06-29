Tokat'ta traktör oyunu ölümle sonuçlandı! 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti...

Yerel haberlere göre, traktörün hareket etmesiyle birlikte yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından düşen araç, Duran Efe K.'nin hayatına mal oldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Y.K.'yi ağır yaralı olarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

