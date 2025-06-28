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Tokat'ta Üreticiden Vatandaşlara Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Tokat'ın Zile ilçesinde üretici Mehmet Kutsal, halka tır dolusu ücretsiz karpuz dağıttı. 26 ton karpuz kısa sürede tükendi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:01
Tokat'ta Üreticiden Vatandaşlara Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Tokat'ta Vatandaşlara Karpuz İkramı

Tokat'ın Zile ilçesinde, karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, bir tır dolusu karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. Tır, yerel belediyenin önünde kurulan stantta halka sunuldu.

26 Ton Karpuz Kısa Sürede Tükendi

Etkinlik sırasında tırın çevresinde yoğun bir kalabalık oluştu ve yaklaşık 26 ton karpuz dakikalar içinde tükendi. Vatandaşlar, bu ikramdan memnuniyetle yararlandı.

Üretici Karpuz Veriminden Memnun

Üretici Mehmet Kutsal, yaptığı açıklamada karpuzlarının kalitesine vurgu yaptı. "Bu karpuz, Hüseyin Kodak ağabeyimin" diyerek sözlerine başlayan Kutsal, "Geçen yıl da birlikte 2 tır karpuzu ücretsiz dağıttık. Allah bize verdiği müddetçe biz de paylaşmaya devam edeceğiz. 'A' kalite karpuz. Yemediğimiz karpuzu asla dağıtmayız. Hemşerilerimiz afiyetle yesin. Helali hoş olsun" şeklinde konuştu.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

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