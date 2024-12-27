Tokat’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama, Bir Serbest Bırakma

Tokat’ta Uyuşturucu Operasyonu Gözaltı Sayısını Artırdı

Tokat’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir başarıya imza attı. Geyras uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, 121,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay sonucunda araçtaki iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Burada, zanlılardan biri "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Güçlerinden Sıkı Takip

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’nün etkin mücadelesinin devamı niteliğindeki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.