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Tokat'ta Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 02:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 02:44
Tokat'ta Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'taki Trajik Kaza

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, 40 yaşındaki Aykut Cantürk tarafından yönetilen 21 ABS 199 plakalı yolcu otobüsünün, D-100 kara yolunun Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle otomobil şarampole devrilip yanmaya başladı.

Yaralılar ve Müdahale

Alev alan araçta bulunan Cemalettin Ege, Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak otobüs sürücüsü Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözlemcilere Göre Kaza Anı

Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, kazanın hemen ardından araçtan inerek otomobildekilere yardım ettiğini belirtti. Bakır, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu." şeklinde konuştu.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Ayrıca, kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolundaki kavşağa yaklaşırken otomobille çarpıştığı açıkça görülüyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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