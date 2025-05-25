Tokat'taki Özel Öğrenciler Semazen Gösterilerine Hazırlanıyor

Tokat'ta, özel gereksinimli öğrencilerden oluşan semazen grubu, yeni gösterilere azimle hazırlanmaktadır. Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğretmenler Muhammet İhsan Göktürk ve Ülker Yılmaz öncülüğünde kurulan bu grup, 7 engelli öğrencinin katılımıyla oluşturuldu. İlk gösterilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiren grup, yeni performanslar için çalışmaya devam ediyor.

Öğretmen Muhammet İhsan Göktürk, okulun bahçesinde gerçekleştirdikleri provalar ve Tokat Mevlevihanesi ziyaretinin grubun çalışmaları için belirleyici olduğunu ifade etti. Yılmaz’ın uzun zamandır semazen grubu kurmak istediğini paylaşmasının ardından araştırmalara başladıklarını belirtti. Göktürk, “Bu özverili çalışmalarla, özel öğrencilerimizle sema kültürünü hayata geçirebileceğimizi düşündük.” dedi.

İlk gösterinin büyük bir beğeni topladığını vurgulayan Göktürk, “Öğrenci grubumuz 7 kişiden oluşuyor. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Velilerimizin desteğiyle kostümleri diktik ve provalarımıza devam ettik.” şeklinde konuştu.

Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mustafa Aydoğan, öğrencilerin hevesli olduğunu ve müzik yeteneklerinin geliştiğine dikkat çekti. Aydoğan, “Öğrencilerimiz, sema ile derin bir gönül bağı kurdular.” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Özdemir, “Semazen olmak çok güzel. Bayılıyorum!” derken, Okan Zengin de “Sema gösterisini çok sevdim. Mevlevihane'yi ziyaret etmek benim için çok heyecan vericiydi.” diyerek mutluluklarını paylaştı.

Tokat'ta 7 öğrenciden kurulan semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor. Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri Muhammet İhsan Göktürk ve Ülker Yılmaz öncülüğünde şubat ayında, 7 engelli öğrencinin katılımıyla semazen grubu kuruldu. Hazırlıklarını okulun bahçesinde sürdüren grup, ilk gösterisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptı. Semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösterilere hazırlanıyor. Grup gelecek eğitim ve öğretim yılında gösteri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ta 7 öğrenciden kurulan semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor. Yavuz Selim Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri Muhammet İhsan Göktürk ve Ülker Yılmaz öncülüğünde şubat ayında, 7 engelli öğrencinin katılımıyla semazen grubu kuruldu. Hazırlıklarını okulun bahçesinde sürdüren grup, ilk gösterisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptı. Semazen grubunda yer alan özel gereksinimli öğrenciler, yeni gösterilere hazırlanıyor. Grup gelecek eğitim ve öğretim yılında gösteri sunmak için çalışmalarına devam ediyor.