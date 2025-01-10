Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:02
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu oylama, AA'nın yıl içerisinde çektiği en etkileyici fotoğrafları seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Vali Köklü, oylamanın önemine dikkat çekerek, Anadolu Ajansı'nın ülke genelindeki haber dağıtımındaki rolünü ve toplumsal olaylara katkısını vurguladı. Yılın Kareleri oylaması, bu özel fotoğrafların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak, insanların hafızasında yer etmesine yardımcı oluyor.

Katıldığı oylamada, Vali Köklü, doğa, insan ve kültür temalı eserleri beğenerek, Anadolu Ajansı’nın sanat ve gazetecilik alanındaki katkılarını takdir etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama...

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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