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Tokat Yaşayan Miras Festivali Dolu Dolu Bir Şekilde Devam Ediyor

Tokat Yaşayan Miras Festivali, zengin etkinlikleri ve el emeği göz nuru eserleriyle katılımcıları büyülüyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 14:29
Tokat Yaşayan Miras Festivali Dolu Dolu Bir Şekilde Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen Tokat Yaşayan Miras Festivali, heyecan dolu etkinliklerle devam ediyor. Festival, tarihi Sulusokak’taki ikinci gününde de renkli görüntülerle doldu.

Festival boyunca stantları gezen vatandaşlar, ustalarla keyifli sohbetler gerçekleştirerek el emeği göz nuru eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Yağbasan Medresesi’nde gerçekleştirilen kukla gösterisi ise hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Festival hakkında görüşlerini aktaran vatandaşlardan Humayun Diren, "Festival için İstanbul'dan şehrimize geldim. Tokat Yaşayan Miras Festivali'ni görmek için buradayım. El emeği göz nuru eserler var. Hepsini çok beğendik. Herkesin emeğine sağlık" diyerek festivalin önemine vurgu yaptı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden festival, yarın sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" devam ediyor. Festivalin tarihi Sulusokak'taki 2. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" devam ediyor. Festivalin tarihi Sulusokak'taki 2. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.

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