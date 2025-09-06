DOLAR
Tokat Zile'de Yangın: Ev ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Zile ilçesi Güblüce köyünde çıkan yangında Hüseyin İrez'e ait ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi; itfaiye yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürdü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:19
Güblüce Köyü'nde Hüseyin İrez'e ait samanlıkta başlayan alevler eve sıçradı

Tokat'ın Zile ilçesi Güblüce köyünde, Hüseyin İrez'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede İrez'e ait eve sıçradı ve çevrede panik yaşandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

