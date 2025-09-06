Tokat Zile'de Yangın: Ev ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
Güblüce Köyü'nde Hüseyin İrez'e ait samanlıkta başlayan alevler eve sıçradı
Tokat'ın Zile ilçesi Güblüce köyünde, Hüseyin İrez'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede İrez'e ait eve sıçradı ve çevrede panik yaşandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle yangını söndürdü.
Yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
