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Tokayev: AEB, Küresel Yapay Zeka Rekabetinde Lider Olmalı

Tokayev, AEB ülkelerinin yapay zeka alanında geride kalmaması gerektiğini vurguladı ve sürdürülebilir büyüme için bu alana yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:35
Tokayev: AEB, Küresel Yapay Zeka Rekabetinde Lider Olmalı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin yapay zeka geliştirme alanında süren küresel rekabette geride kalmaması gerektiğini ifade etti.

Tokayev, Belarus'un başkenti Minskte düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, forumun AEB'deki entegrasyon faaliyetlerinin tartışılması açısından önemli bir platform olduğunu vurguladı. AEB'nin mevcut ekonomik potansiyelinin 2,6 trilyon dolar olduğunu belirten Tokayev, birliğin Avrasya'nın en büyük birliklerinden biri olarak öne çıktığını söyledi.

2024'te AEB içinde karşılıklı ticaretin 98 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşacağını kaydeden Tokayev, "Avrasya Ekonomik Birliği, eşitlik, karşılıklı yarar ve pragmatizm ilkeleri üzerine inşa edilmeli ve devletlerimizin ekonomilerinin çıkarlarına hizmet etmelidir" şeklinde konuştu.

Yapay zeka alanındaki küresel rekabetin arttığını dile getiren Tokayev, bu sürece öncülük eden küçük bir grup ülkenin küresel kalkınmada lider konumuna gelmesinin, modern dünyanın büyük çoğunluğunun dışarıda kalma tehlikesini beraberinde getirdiğini belirtti.

Tokayev, AEB'nin bu rekabet içinde geride kalmaması ve hatta öncülük etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yapay zekayı ekonomilerimiz için sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü kaynağı haline getirebileceğimize inanıyorum" dedi.

Kazakistan'ın yapay zekayı geliştirmeyi stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ifade eden Tokayev, ülkenin dijital altyapısını sürekli geliştirdiğini ve yakında yüksek işlem gücüne sahip bir süper bilgisayarın faaliyete geçeceğini açıkladı. Kazakistan'da Yapay Zeka Geliştirme Konseyi kurulduğunu ve bu alanda özel bir yasanın kabul edilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

Tokayev ayrıca, bu yıl Astana'da 'Alem AI' Uluslararası Yapay Zeka Merkezi'nin açılacağını belirterek, bu adımların ülkesinin yapay zekanın kullanımı için sağlam bir kurumsal temel oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu’nda konuştu.

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