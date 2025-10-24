Tokayev: Kişi başına GSYH 14 bin 400 dolar, dış ticaret 142 milyar dolar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25 Ekim Cumhuriyet Günü töreninde ülkesinin sosyoekonomik performansını değerlendirdi. Konuşma Akorda'da yapıldı; Tokayev, bağımsızlığın temeli olan "Egemenlik Deklarasyonu"nun kabulünün 35. yıl dönümünü anarak tarihi bir döneme işaret etti.

Ekonomideki ana göstergeler

Tokayev, 2019'dan bu yana ülke ekonomisinin yüzde 16 büyüdüğünü vurgulayarak, "Bu, Kazakistan'ın bölgenin en büyük ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor." dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, ülke ekonomisinin bu yıl 291 milyar dolara ulaştığını belirtti ve şunları söyledi: "Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yüzde 47 artarak 14 bin 400 dolar olmuştur".

Koronavirüs salgını, ticaret koridorlarındaki aksamalar ve küresel çatışmaların etkilerine rağmen, Tokayev alınan önlemler sayesinde ekonomide istikrarın korunduğunu ifade etti.

Ticaret, rezervler ve sektörler

Cumhurbaşkanı, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin 58 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Tokayev, "Son 7 yılda dış ticaret hacmi yüzde 83 artarak 142 milyar dolara ulaştı" bilgisini paylaştı. İmalat sanayinin yıl başından beri yüzde 7,5 büyüdüğünü, KOBİ'lerin ekonomideki payının yüzde 40'a çıktığını ve inşaat sektöründe de dinamik bir büyüme gözlendiğini aktardı. Geçen yıl yaklaşık 19 milyon metrekare konut inşa edildi.

Tarım üretiminde de önemli artışlar kaydedildiğini belirten Tokayev, üretimin 2,5 kat arttığını ve "Bu yıl 20 milyon tondan fazla tahıl hasadı yapıldı. Kazakistan'ın tahıl ihracatı potansiyeli güçlendi." ifadelerini kullandı.

Sosyal yatırımlar ve siyasi reform

Tokayev, ülkenin sosyal devlet niteliğini öne çıkararak eğitime ayrılan kaynakların son 5 yılda 3 kat arttığını, konforlu standartlarda 1200 yeni okul inşa edildiğini ve sağlık bütçesinin 3 kat yükseldiğini belirtti; vatandaşların ortalama yaşam süresinin 75 yılı aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, vatandaşlara karar alma süreçlerine doğrudan katılım imkanı sağlandığını vurguladı: "Vatandaşlara, ülkenin kaderini etkileyen konularda karar alma süreçlerine doğrudan katılım imkanı sağlandı."

Parlamentonun rolünü güçlendirmeye yönelik tek meclisli parlamentoya geçiş reformunu başlattıklarını ifade eden Tokayev, parlamenter sistemlerin günümüz dünyasında güvenlik, düzen, istikrar ve kalkınma açısından yeterince işlevsel olmadığını savundu ve sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kazakistan, güçlü cumhurbaşkanlığı yetkisine sahip bir devlet olarak kalacak."

