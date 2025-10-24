Tokayev: Kişi başına GSYH 14 bin 400 dolar, dış ticaret 142 milyar dolar

Tokayev, Akorda'daki törende 2019'dan bu yana ekonominin %16 büyüdüğünü; kişi başı GSYH 14 bin 400 dolar ve dış ticaret 142 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:08
Tokayev: Kişi başına GSYH 14 bin 400 dolar, dış ticaret 142 milyar dolar

Tokayev: Kişi başına GSYH 14 bin 400 dolar, dış ticaret 142 milyar dolar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25 Ekim Cumhuriyet Günü töreninde ülkesinin sosyoekonomik performansını değerlendirdi. Konuşma Akorda'da yapıldı; Tokayev, bağımsızlığın temeli olan "Egemenlik Deklarasyonu"nun kabulünün 35. yıl dönümünü anarak tarihi bir döneme işaret etti.

Ekonomideki ana göstergeler

Tokayev, 2019'dan bu yana ülke ekonomisinin yüzde 16 büyüdüğünü vurgulayarak, "Bu, Kazakistan'ın bölgenin en büyük ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor." dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, ülke ekonomisinin bu yıl 291 milyar dolara ulaştığını belirtti ve şunları söyledi: "Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yüzde 47 artarak 14 bin 400 dolar olmuştur".

Koronavirüs salgını, ticaret koridorlarındaki aksamalar ve küresel çatışmaların etkilerine rağmen, Tokayev alınan önlemler sayesinde ekonomide istikrarın korunduğunu ifade etti.

Ticaret, rezervler ve sektörler

Cumhurbaşkanı, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin 58 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Tokayev, "Son 7 yılda dış ticaret hacmi yüzde 83 artarak 142 milyar dolara ulaştı" bilgisini paylaştı. İmalat sanayinin yıl başından beri yüzde 7,5 büyüdüğünü, KOBİ'lerin ekonomideki payının yüzde 40'a çıktığını ve inşaat sektöründe de dinamik bir büyüme gözlendiğini aktardı. Geçen yıl yaklaşık 19 milyon metrekare konut inşa edildi.

Tarım üretiminde de önemli artışlar kaydedildiğini belirten Tokayev, üretimin 2,5 kat arttığını ve "Bu yıl 20 milyon tondan fazla tahıl hasadı yapıldı. Kazakistan'ın tahıl ihracatı potansiyeli güçlendi." ifadelerini kullandı.

Sosyal yatırımlar ve siyasi reform

Tokayev, ülkenin sosyal devlet niteliğini öne çıkararak eğitime ayrılan kaynakların son 5 yılda 3 kat arttığını, konforlu standartlarda 1200 yeni okul inşa edildiğini ve sağlık bütçesinin 3 kat yükseldiğini belirtti; vatandaşların ortalama yaşam süresinin 75 yılı aştığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, vatandaşlara karar alma süreçlerine doğrudan katılım imkanı sağlandığını vurguladı: "Vatandaşlara, ülkenin kaderini etkileyen konularda karar alma süreçlerine doğrudan katılım imkanı sağlandı."

Parlamentonun rolünü güçlendirmeye yönelik tek meclisli parlamentoya geçiş reformunu başlattıklarını ifade eden Tokayev, parlamenter sistemlerin günümüz dünyasında güvenlik, düzen, istikrar ve kalkınma açısından yeterince işlevsel olmadığını savundu ve sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kazakistan, güçlü cumhurbaşkanlığı yetkisine sahip bir devlet olarak kalacak."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25 Ekim Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25 Ekim Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen törende konuştu. Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan "Egemenlik Deklarasyonu"nun kabul edilmesinin 35. yıl dönümünü kutladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinin sosyoekonomik verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 25 Ekim Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle...

İLGİLİ HABERLER

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda 2 Yabancı Uyruklu Gözaltı
2
Gazze'de Türk Çocuk Cerrah Taner Kamacı'nın Tanıklığı: 'En Zorlu Kararım'
3
Antalya Serik'te Fırtına Seraları Vurdu — Hasar Tespiti Başladı
4
Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Saldırılara Sahne: Çiftçiler Arazilere Ulaşılamıyor
5
İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin
6
Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi
7
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile Afet Tatbikatı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor