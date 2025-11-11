TOKİ Başvuru Ücreti 2025: Kredi Kartı Geçerli mi? Yetkili 3 Banka ve Ödeme Yöntemleri

TOKİ Başvuru Ücreti 2025: Kredi Kartı ile Ödenir mi?

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları 10 Kasım 2025'te resmen başladı. 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefleyen projeye başvuracak vatandaşların en çok merak ettiği konu ise başvuru ücretinin ödeme yöntemleri oldu.

Kredi Kartı ile Ödeme Yapılabilir mi?

TOKİ tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ve banka prosedürlerine göre, 2025 başvurularında kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor. Başvuru bedelleri, yetkili bankaların sunduğu diğer kanallar kullanılarak (havale, EFT veya gişeden nakit) yatırılmak zorunda.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda bile sistem, kullanıcıyı kredi kartı ödeme ekranına yönlendirmiyor; bunun yerine ödeme yapılacak özel IBAN bilgisi veriliyor.

2025 Yılı İçin Yetkili 3 Banka

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi için ödemeleri toplamak üzere üç bankayı yetkilendirdi. Başvuru ücretleri yalnızca bu bankalar aracılığıyla yatırılabilecek:

T.C. Ziraat Bankası

Halk Bankası

Emlak Katılım Bankası

Adaylar bu bankaların şubelerinden gişeye giderek nakit ödeme yapabilir veya bankaların ATM, mobil ya da internet bankacılığı kanallarıyla Havale/EFT işlemi gerçekleştirerek başvuru ücretini yatırabilirler.

e-Devlet Başvurusunda Ödeme Süreci

e-Devlet üzerinden başvuru yapan adaylar için ödeme adımları şu şekilde işliyor:

1) Başvuru formu e-Devlet TOKİ hizmetleri aracılığıyla doldurulur.

2) Başvuru onaylandığında, TOKİ başvuru sahibinin cep telefonuna bir SMS gönderir.

3) Bu SMS'te ödeme yapılacak özel IBAN ve son ödeme tarihi yer alır.

4) Vatandaşlar, verilen IBAN'a herhangi bir banka hesabından havale veya EFT yaparak ödemeyi tamamlayabilir. (Ödeme yine kredi kartı ile yapılamamaktadır.)

Başvuru Tarihleri ve Önemli Notlar

e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular için son tarih 19 Aralık 2025 olarak belirlendi. Ayrıca e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ilk beş gün, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli alım uygulanacaktır.

Geçmiş Uygulamalar ve İade Süreci

TOKİ'nin geçmiş kampanyalarında (ör. 100 Bin ve 250 Bin Sosyal Konut) da benzer ödeme yöntemleri kullanılmış, başvuru bedelleri genellikle kamu bankaları aracılığıyla toplanmıştı. Kura sonucu hak sahibi olmayanlardan alınan başvuru bedelleri iade edilirken, ödeme yöntemleri ağırlıklı olarak nakit veya hesaptan transfer şeklinde sınırlı tutulmuştu.

Özetle: 2025 Yüzyılın Konut Projesi başvuru ücretleri kredi kartı ile ödenemiyor; ödemeler T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım Bankası aracılığıyla havale/EFT ya da gişeden nakit olarak yapılmalıdır.