TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

TOKİ, 48 ilde 509 konut ve iş yerini açık artırmayla satışa çıkarıyor; esnek peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleriyle İzmir ve İstanbul ön planda.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:08
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 48 ildeki 509 konut ve iş yerini açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. Emlak Yönetim aracılığıyla düzenlenecek organizasyon, hem salon katılımlı hem de internet üzerinden teklif verilebilecek oturumlarla yatırımcı ve ev sahibi adaylarına geniş seçenek sunuyor.

Müzayede Detayları

Satışlar açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, fiziksel salonda teklif sunabilmenin yanı sıra internet üzerinden de ihaleye katılabilecek. İşlemler Emlak Yönetim platformu üzerinden yürütülecek ve teklif verme imkanı her iki kanalda da sağlanacak.

İl Bazında Dağılım

TOKİ portföyü, özellikle ticari gayrimenkul arayışında olanlar için zengin fırsatlar barındırıyor. İstanbul'da 51, İzmir'de ise 44 iş yeri alıcılarını bekliyor. Bu iki metropolü; Hatay 32, Kütahya 22 ve Muğla 19 iş yeri ile diğer iller takip ediyor. Konut tarafında ise en çok satışa çıkarılan il Kırıkkale (22 konut) olurken, Çankırı 9, Aydın, Ordu ve Sivas 8'er konut ile listede yer alıyor. Ankara, Antalya, Konya ve Erzurum gibi büyükşehirlerde de farklı büyüklüklerde konutlar satışa sunuluyor.

Ödeme Koşulları

TOKİ, alıcılara çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor: %10 peşinat ile kalan tutar 96 ay vadeye yayılabiliyor; %30 peşinat seçeneğinde vade 60 ay olarak belirtiliyor. Ev sahibi olmak isteyenler için %25 peşinat ve kalan borcun 72 aya kadar taksitlendirilmesi imkanı bulunuyor. Özellikle Isparta için sunulan kampanya dikkat çekiyor: %15 peşinat ile 120 aya (10 yıl) varan vade seçeneği mevcut.

Katılım ve Tarihler

Müzayedenin fiziki oturumu 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da iki merkezde eş zamanlı yapılacak. Katılımcılar tekliflerini Ankara - Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul - TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'ndan sunabilecek. İnternet üzerinden teklif vereceklerin oturumu ise 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10:30'da düzenlenecek; çevrim içi katılım için kayıtların 14 Ekim 2025 Salı günü saat 10:30'a kadar tamamlanması gerekiyor.

TOKİ'nin sunduğu esnek ödeme planları ve geniş coğrafi dağılım, hem yatırımcılar hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. Detaylı ilan ve kayıt işlemleri Emlak Yönetim üzerinden takip edilebilir.

