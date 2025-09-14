TOKİ Ordu'da Sosyal Konut İçin Taşınmazları Kamulaştıracak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'da bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Söz konusu kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, TOKİ, Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Ayrıca, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.