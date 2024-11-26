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TOKİ, Şanlıurfa'da 1398 Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

TOKİ, Şanlıurfa Eyyübiye'de 1398 konutu hak sahiplerine teslim etti. Yıl sonunda 7000 konut hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 22:17
TOKİ, Şanlıurfa'da 1398 Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

TOKİ, Şanlıurfa'da 1398 Konut Hak Sahiplerine Teslim Etti

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşa ettiği 1398 konutu hak sahiplerine teslim etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem etkisiyle yıkımlar yaşanan bölgede şimdiye kadar 3000'den fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine verildiğini açıkladı. Bu sayının, yıl sonuna kadar 7000'in üzerine çıkması bekleniyor.

Yeni Proje Hedefleri

Açıklamada, 2025 yılı sonunda 13 binden fazla ev ve iş yerinin teslim edilmesi planlandığı da ifade edildi. Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen 3 bin 202 konutluk proje kapsamında 1398 konutun hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Bakan Kurum'dan Teşekkür Paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarında yeni evlerine taşınan hak sahiplerinin görüntülerini paylaşarak, "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış.' diyen bu güzel insanlar için." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, yeni evlerine kavuşan vatandaşların mutluluklarını dile getirdikleri ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür ettikleri gözlemlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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