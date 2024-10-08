Tokyo Camisi İmamı Adem Levent'in Misyonu

Tokyo Camisi'ne Renk Katma Hedefi

Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Adem Levent, Japonya'da İslam kültürünü yaymak için müzisyenlik ve mütercimlik kariyerini harmanlayarak camiye yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Kariyer Yolculuğu

1974 yılında Karaman'da dünyaya gelen Levent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul'da imamlık kariyerine adım atan Levent, 2013'te Kur'an-ı Kerim kursu hocalığını üstlendi ve 2019 yılına kadar bu alanda öğretmenlik yaptı. Mesleki tecrübesini 2015 yılında Belçika'da geçirdiği bir yıl ile genişleten Levent, bu yıl Tokyo Camisi'nde imam olarak göreve başladı.

Tokyo Camisi ve Göçmen Müslümanlar

Levent, İslam tarihi açısından mescitlerin önemine vurgu yaparak, Müslümanların göç ettikleri yerlerde ilk olarak mescitler inşa ettiklerini hatırlatıyor. Tokyo Camisi'nin de Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden kaçan Müslümanların önderliğinde kurulduğunu belirtiyor. Japonya'da 110'dan fazla mescit olmasına rağmen, sadece Tokyo Camisi’nin külliye olarak gösterilebilecek bir yapı olduğunu ifade ediyor.

Arapça ve Kültürel Etkileşim

Adem Levent, Arapça bilmesinin kendisine sağladığı avantajın farkına vararak, Japonya’daki Arapça konuşan cemaate hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma hutbeleri dört farklı dilde okunuyor ve Levent, Japonya'da Arap müziğinin tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor. Japonlar, cami etkinliklerine ve müzikal derslere büyük ilgi gösteriyor.

Japonya'da İslami Merkez Olma Vizyonu

Tokyo Camisi, Levent'e göre Japonya'nın en yoğun İslami merkezi haline geliyor. Nikah, şehadet merasimleri ve çeşitli organizasyonlarla cemaatin katılımını artırmayı başarıyor. Levent, camiye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor.

Müzik ve Eğitim

Levent, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldığı eğitimle müziği, Japonlarla buluşturuyor. Tasavvuf musikisi konserleri düzenleyerek Türk müziğini Japonlara tanıtıyor. Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yaparak düzenlenen etkinlikler, Japonların cami ve İslam ile olan bağını güçlendiriyor.

Suallere Cevap Vererek Farkındalık Yaratma

Japon ziyaretçilerin camilere olan ilgisinin arttığını belirten Levent, gelen sorularla kültürel bir köprü kurulmasına katkı sağlıyor. İslam'ın inançları ve uygulamaları hakkında derinlemesine bilgi veren Levent, camiye olan teveccühün giderek arttığını kaydediyor.

Adaptasyon Süreci

Tokyo'ya eşiyle birlikte gelen Levent, bu şehirde yaşamanın verdiği avantajdan bahsediyor. Bir süre aldıkları Japonca dersi sayesinde iletişim becerilerini geliştiren Levent, yeni bir kültüre uyum sağlamada hızlı ilerliyor.

Levent, "Japonya'da İslam kültürünü tanıtmak ve yaymak için çalışmak benim için büyük bir onur. Her geçen gün insanların camimize olan ilgisi artıyor, bu da bizim motivasyonumuzu artırıyor." diyerek hedeflerine olan inancını vurguluyor.