Tokyo'dan Çin'e Tepki: MEB'de İzinsiz Oşinografi Araştırması

Japonya, Amami Oşima açıklarında Çin'e ait geminin ulusal MEB'de izinsiz oşinografi araştırması yaptığı iddiasıyla Pekin'e diplomatik nota gönderdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:29
Japonya hükümetinden diplomatik protesto

Japonya hükümeti, Çin'in ülkenin güneybatısındaki ulusal münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) izinsiz okyanus araştırmaları yapmasına tepki gösterdi.

Jiji ajansının, Okinawa eyaletindeki 10. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki MEB'de Çin'e ait bir oşinografi araştırma gemisi tespit edildi.

Çin'e ait gemi, Kagoşima eyaletine bağlı Amami Oşima Adası'nın yaklaşık 380 kilometre batısında "okyanus sularına tel gibi görünen bir şey bırakırken" görüldü.

Japonya Sahil Güvenlik (Kaiho) devriye gemisinin, "faaliyetlerini durdurması" çağrısı sonrası Çin'e ait gemi söz konusu bölgeden ayrıldı.

Hükümetin tepkisi

Kyodo ajansının haberine göre, Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa açıklamasında, Çin'e ait geminin ulusal MEB'de araştırma yapmasını "tasvip edilemez" şeklinde niteledi.

Hayaşi, Pekin yönetimine diplomatik kanaldan protesto notası gönderdiklerini aktararak, "Ülkemizin izni olmaksızın okyanusta bilimsel araştırma yapılması kabul edilemez ve (benzer faaliyetler) derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

