DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Tom Barrack Netanyahu ile Suriye ve Lübnan'ı görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Netanyahu'dan Lübnan saldırılarını sonlandırmasını talep etti; taraflar Suriye müzakerelerini ve Golan-Lübnan gerilimini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:36
Tom Barrack Netanyahu ile Suriye ve Lübnan'ı görüştü

Tom Barrack Netanyahu ile Suriye ve Lübnan görüşmesi gerçekleştirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile Suriye ve Lübnan konularını ele aldığı bir görüşme yaptı. The Jerusalem Post'a konuşan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, Barrack görüşmede Netanyahu'dan Lübnan'a düzenlenen saldırıları sona erdirmesini talep etti.

Görüşmenin içeriği ve İsrail yetkilileriyle temas

Görüşmede ayrıca Suriye ile İsrail arasındaki müzakereler gündeme geldi. Barrack, İsrail'de Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldi. Barrack'ın İsrail seyahatine ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus da eşlik etti.

Paris görüşmesi ve 1974 ateşkes mekanizması

Öte yandan, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile 19 Ağustos'ta Paris'te bir araya gelmişti. Görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki güvenlik konusu ele alındı. Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı, Suriye tarafının 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kaynağa göre bu mekanizma, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede istikrar sağlamayı amaçlıyor.

Golan Tepeleri'nde durum

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmiş; birlikler tampon bölgenin ilerisine taşınarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına kadar ilerlemişti. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan'daki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek bölgenin silahsızlandırılmasını talep etti.

Suriye içindeki müdahaleler ve Süveyda

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ile başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ve Genelkurmay binasına yönelik saldırılar düzenlemişti.

Lübnan'a yönelik saldırılar ve ateşkes ihlalleri

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca İsrail ordusu, son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: The Jerusalem Post ve Suriye devlet kanalı El-İhbariyye kaynaklı bildirimler.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi
2
Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği
3
Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı
4
Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi
5
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi
6
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü
7
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı