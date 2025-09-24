Tom Barrack: Suriye ve İsrail gerilimi azaltma anlaşmasına yakın

ABD temsilcisi müzakerelerde ilerleme olduğunu açıkladı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail arasında gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya yakın olunduğunu belirtti. Barrack'ın değerlendirmeleri Haaretz gazetesinde yayımlandı.

Barrack, BM'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki müzakerelerin yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için sürdürüldüğünü söyledi. Barrack, söz konusu gerginliği azaltma anlaşmasının sağlanması halinde Tel Aviv'in Suriye'ye yönelik saldırıları durduracağını, Şam yönetiminin ise İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgelere ağır askeri ekipman ve makina yerleştirmeyeceğini ifade etti.

Barrack, arabuluculuk ettiği sürecin bu anlaşmayla birlikte Şam ile Tel Aviv arasında imzalanması hedeflenen yeni bir güvenlik anlaşması için ilk adım olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu tür bir anlaşmayı duyurmayı planladığını aktaran Barrack, ancak taraflar arasında yeterli ilerleme sağlanamaması ve İsrail'de İbrani takvimine göre yılbaşının başlamasının süreci yavaşlattığını, bu nedenle duyurunun ertelendiğini kaydetti.

Haberde ayrıca Suriye ile İsrail arasındaki müzakerelerin devam ettiği vurgulandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yürütülen müzakerelerin gelecek günlerde sonuçlanabileceğini söylemişti.