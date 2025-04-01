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Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurgusu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını ve stratejik önemini öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:18
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurgusu

Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurgusu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'daki onay oturumunda Türkiye'nin uluslararası alandaki stratejik önemine dikkat çekti. Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'ya Katkıları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından büyükelçilik için aday gösterilen Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda ABD-Türkiye ilişkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bölgede çok önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Barrack, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından ve deniz filolarından birine sahip olduğunu belirterek, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin rolünün kritik olduğunu ifade etti. "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır." dedi.

Ankara'nın Bölgesel Rolü

Barrack, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki etkisini de vurguladı. "Türkiye, NATO'nun Ukrayna'yı destekleyen tutumunu desteklemiş, Ukrayna'ya çok değerli insansız hava araçlarını tedarik etmiş ve Karadeniz Tahıl Girişimine aracılık etmiştir," şeklinde konuştu.

Montrö Sözleşmesi'nin önemine de değinen Barrack, "Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişi düzenliyor ve bu durum stratejik olarak büyük bir öneme sahip," dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirtti.

YPG İtirafı

Barrack, Suriye'deki YPG ile ilgili bir soruya yanıt verirken, YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu itiraf etti. Barrack, "YPG'nin hem Türkiye tarafından hem de bizler tarafından terörist grup olarak tanımlanan PKK'nın bir kısmından oluştuğu konusunda bir karmaşa var, ancak YPG, DEAŞ'ı ortadan kaldırmada bize yardım etti ve etkili oldu," şeklinde konuştu.

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