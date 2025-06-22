Topkapı Sarayı'nda Yaz Boyunca Gece Turları Başladı

Topkapı Sarayı'nda Gece Turları Başladı

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman tarafından yapılan açıklamaya göre, gece turları 21 Haziran'dan itibaren başlamış olup, yaz döneminde 14 Eylül'e kadar cumartesi akşamları ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Gece İle Gündüzün Büyüsü

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı olan Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana ikinci kez gece saatlerinde ziyarete açılmıştır. İkisinin de tarihi ve mimari güzellikleri bakımından özel bir yeri olan bu mekan, gece ışıklarının altında bambaşka bir atmosfer sunuyor.

Özel Deneyimler

Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gece turlarına başladık. Mümkün olduğu kadar gündüz görülebilen yerlerin tamamını gece de görmelerini sağlayacağız” dedi. Ziyaretçiler, özellikle dördüncü avluda İstanbul'un muhteşem manzarasını izleme fırsatı bulacaklar.

Ziyaretçilerin Yorumları

Tipik bir yaz akşamı ve muhteşem bir atmosferde gezmek isteyenler, özellikle kutsal emanetler gibi özel eserleri görebilme şansı yakalayacaklar. Ziyaretçi Sevgi Aytekin, “Gece çok daha güzel bence. Kesinlikle tavsiye ederim” dedi.

Aynur Baran ise, “Gündüz gezdik, kesinlikle gece... Her şeyiyle çok değerli,” diye sözlerine ekledi ve bu özel turların manevi değerinin de bilincinde olduklarını vurguladı.

Pratik Bilgiler

Turlar, her cumartesi 21:00 ve 22:00 saatlerinde iki grup halinde başlayacak. Biletler, saray gişelerinden temin edilebilecek. Turların başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olarak belirlendi. Sesli rehber hizmetinin sunulacağı ve I. Avlu'da bir kafeteryanın açık olacağı ifade edildi.

Ziyaret Rotaları

Ziyaretçiler, Kubbealtı, Silah Müzesi, Harem-i Hümayun'un belli bölümlerini görebilecekler. Ayrıca, Osmanlı hazinesinin en değerli eserleri arasında yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da bu rota üzerinde yer alacak.

Sonuç olarak, Topkapı Sarayı, müze tarihinde bir ilke imza atarak sunduğu gece turlarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bunu kaçırmayın!

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ikinci kez gece saatlerinde gezilebiliyor.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ikinci kez gece saatlerinde gezilebiliyor.