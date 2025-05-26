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Toplu İğne Kadar Küçük Kenelere Dikkat: Vaka Sayıları Artıyor

Prof. Dr. Adem Keskin, kenelerin vücuda dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Kene kaynaklı hastalıklar, küresel bir tehdit oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:40
Toplu İğne Kadar Küçük Kenelere Dikkat: Vaka Sayıları Artıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenelerin dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunduğunu ve her ortamda yaşayabildiğini ifade etti. "Yapılan bilimsel çalışmalara göre, dünya genelinde 1000'in üzerinde kene türü tespit edilmiştir. Keneler, sadece ülkemize özgü değil, tüm dünyada varlık göstermektedir."

Kene popülasyonundaki artışı iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel faktörlerle ilişkilendiren Keskin, "İnsanların kene bulunma olasılığı yüksek kırsal alanlara daha fazla girmesi, bu parazitlerle temasını artırıyor." diye konuştu.

Keskin, Türkiye'de 50'den fazla kene türü tespit edildiğini belirterek, "Yeni çalışmalar sayesinde daha önce bilinmeyen türlerin de kaydedildiğini görüyoruz. Türkiye'nin çeşitli habitatları, kenelerin yaşamını sürdürmesi için elverişli koşullar sunuyor. Tokat ve Sivas bölgesinde son dönemde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı vaka sayısında artış gözlendi." şeklinde bilgi verdi.

Kenelerin farklı boyutlarda olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle arazi dönüşü vücudumuzun kene açısından kontrol edilmesi son derece önemlidir. Bu canlının küçük olması, hastalık bulaştırmayacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Kene ile mücadelede düzenli ilaçlamanın önemini vurgulayan Keskin, aksi halde vaka sayısının artmasının kaçınılmaz olacağını belirtti. Kenelerden bulaşan en bilinen hastalığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olduğunu vurgulayan Keskin, "Kene kaynaklı hastalıklar, coğrafi bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Keneler, sadece belli bölgelerde değil, küresel ölçekte tehdit oluşturmaktadır." dedi.

Bazı kenelerin toplu iğnenin başı kadar küçük olabildiği, bu nedenle, arazi dönüşü insanların...

Bazı kenelerin toplu iğnenin başı kadar küçük olabildiği, bu nedenle, arazi dönüşü insanların vücutlarını kene açısından dikkatlice kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

Bazı kenelerin toplu iğnenin başı kadar küçük olabildiği, bu nedenle, arazi dönüşü insanların...

Bazı kenelerin toplu iğnenin başı kadar küçük olabildiği, bu nedenle, arazi dönüşü insanların vücutlarını kene açısından dikkatlice kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

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