Toprağın Hafızası Sergisi: İnsan ve Toprak İlişkisine Işık Tutuyor

Toprağın Hafızası Serisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Toprağın Hafızası sergisi, tarihi belgeler aracılığıyla insan-toprak ilişkisine ve bu ilişkinin zaman içindeki sürekliliğine ışık tutuyor. Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlayan bu etkileyici sergi, Tapu ve Kadastro Arşiv Dairesi'nin zengin koleksiyonlarından derlenmiş belgelerle dolu.

Küratör Hasan Mert Kaya'dan Önemli Bilgiler

Serginin küratörü Hasan Mert Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sergi fikrinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'na yaptıkları ziyaretle doğduğunu ifade etti. Yaklaşık iki aylık bir çalışmayla hazırlanan sergi, tarihi belgelerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaya, serginin en eski belgelerinin Anadolu'da Hitit, Asur ve Yeni Asur dönemlerine ait olduğunu belirtirken, ayrıca Roma İmparatorluğu ve Antik Mısır belgelerine de yer verildiğini kaydetti. Osmanlı döneminde tapu kayıtlarının, vakfiyelerin ve diğer mülkiyet belgelerinin yer aldığı bu sergi, ziyaretçilere tarih boyunca toprak ilişkilerinin nasıl evrildiğini gösteriyor.

Özel Belgeler ve Sıradışı Sunumlar

Kaya, sergide en çarpıcı belgenin Ayasofya'nın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından düzenlenen vakfiye olduğunu söyledi. Bu belge, Ayasofya'nın bakımının nasıl yapılacağıyla ilgili bilgileri içeriyor ve Osmanlı'nın vakıf medeniyetinin önemini gözler önüne seriyor.

Ayrıca, dönemin süsleme anlayışını yansıtan belgeler de sergide bulunuyor. Örneğin, Bezmialem Valide Sultan'a ait vakfiyenin detayları göz kamaştıracak kadar etkileyici. Bu belgeler, hem estetik hem de tarihsel açıdan büyük bir öneme sahip.

Bu Sergi Geleceğe Taşıyacak

Kaya, serginin yalnızca bir görsel şölen olmadığını, aynı zamanda bu belgelerin korunması ve geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Restorasyon ve konservasyon süreçlerinin ziyaretçilere sunulacağı workshopların yanı sıra, çocuklara ve gençlere yönelik dijital eşleştirme oyunu da sergide yer alacak.

Kaya, yoğun ilgi nedeniyle sergiyi İstanbul'dan sonra Ankara ve Konya'ya götürmeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi'ni merkez alacak yeni bir sergi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek olan Toprağın Hafızası sergisi, toprak ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Tapu ve Kadastro Arşiv Dairesinin zengin koleksiyonlarından uzmanlarca derlenen "Toprağın Hafızası" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlıyor.

Tapu ve Kadastro Arşiv Dairesinin zengin koleksiyonlarından uzmanlarca derlenen "Toprağın Hafızası" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlıyor.