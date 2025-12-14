Torul'da Yolunu Şaşıran Vaşak İlçe Merkezine İndi

Torul'da yolunu şaşıran vaşak ilçe merkezine indi
Torul ilçe merkezinde yolunu şaşıran yavruluktan çıkmış vaşak, bir evin önüne kadar geldi. Dağlık alandan indiği değerlendirilen vaşağın görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, kapısının önünde vaşağı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Kısa süre çevrede duran vaşak, insanların fark edip yaklaşması üzerine geldiği istikamete doğru hızla uzaklaştı.
