Torul'da Yolunu Şaşıran Vaşak İlçe Merkezine İndi

Torul ilçe merkezinde yolunu şaşıran yavruluktan çıkmış vaşak bir evin önünde görüldü; cep telefonu kamerasına yansıdı, insanlar yaklaşınca hızla uzaklaştı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:26
Torul ilçe merkezinde yolunu şaşıran yavruluktan çıkmış vaşak, bir evin önüne kadar geldi. Dağlık alandan indiği değerlendirilen vaşağın görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, kapısının önünde vaşağı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Kısa süre çevrede duran vaşak, insanların fark edip yaklaşması üzerine geldiği istikamete doğru hızla uzaklaştı.

