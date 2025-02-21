TotalEnergies Burkina Faso Operasyonlarını Sonlandırdı

TotalEnergies Burkina Faso'daki Faaliyetlerine Son Verdi

Fransız petrol şirketi TotalEnergies, Burkina Faso'daki operasyonlarını sonlandırdı. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, 18 Şubat itibarıyla 170 akaryakıt ve dağıtım istasyonu bulunan ülkeden çekilme kararı alındı.

Dağıtım Ağı Devredildi

TotalEnergies, 1954 yılından itibaren faaliyet gösterdiği Burkina Faso'daki geniş dağıtım ağını Coris Investment Group'a devretti. Bu adım, şirketin bölgedeki stratejik değişikliklerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sahel Bölgesindeki Kriz

Şirket, Fransa ile Sahel ülkeleri arasındaki artan diplomatik gerginlik nedeniyle daha önce de Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Çad ve Mali gibi ülkelerdeki operasyonlarını sonlandırmıştı. TotalEnergies'in bu bölgedeki faaliyetlerini kısıtlama kararı, büyük bir ekonomik etki yaratması beklenen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.