TotalEnergies Burkina Faso Operasyonlarını Sonlandırdı

Fransız petrol devinin Burkina Faso'daki 170 istasyonu, Coris Investment Group'a devredildi. Şirket, Sahel bölgesindeki kriz nedeniyle çekildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:16
TotalEnergies Burkina Faso Operasyonlarını Sonlandırdı

TotalEnergies Burkina Faso'daki Faaliyetlerine Son Verdi

Fransız petrol şirketi TotalEnergies, Burkina Faso'daki operasyonlarını sonlandırdı. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, 18 Şubat itibarıyla 170 akaryakıt ve dağıtım istasyonu bulunan ülkeden çekilme kararı alındı.

Dağıtım Ağı Devredildi

TotalEnergies, 1954 yılından itibaren faaliyet gösterdiği Burkina Faso'daki geniş dağıtım ağını Coris Investment Group'a devretti. Bu adım, şirketin bölgedeki stratejik değişikliklerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sahel Bölgesindeki Kriz

Şirket, Fransa ile Sahel ülkeleri arasındaki artan diplomatik gerginlik nedeniyle daha önce de Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijer, Çad ve Mali gibi ülkelerdeki operasyonlarını sonlandırmıştı. TotalEnergies'in bu bölgedeki faaliyetlerini kısıtlama kararı, büyük bir ekonomik etki yaratması beklenen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!
2
Kütahya'da 495 Konut Kura ile Sahiplerini Buldu
3
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
4
Rusya: NATO, Ukrayna Barış Müzakere Sürecini Engelliyor
5
CHP'den Ekrem İmamoğlu Adaylığı için 116 İmza
6
İstanbul'da 31 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!