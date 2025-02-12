Toyota ve Mitsubishi, DeepSeek Yapay Zeka Modelini Yasakladı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi devi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firma DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka modelini kullanmalarını yasakladı. Kyodo ajansından alınan habere göre, her iki firmadan yetkililer konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Toyota'dan bir yetkili, yasak kararını verirken, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var," ifadelerini kullanırken, Mitsubishi de çalışanlarına bu yapay zeka modelini "iş amaçlı" kullanmalarını yasakladıklarını belirtti.

Diğer yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank’in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı bildirildi. Birçok Japon şirketi, yalnızca ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını tercih ettiklerini vurguladı.

DeepSeek Nedir?

Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, 20 Ocak 2023 tarihinde düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı DeepSeek-R1 modelini piyasaya sürdü. Bu yapay zeka modeli, dünya çapında hızla popülerlik kazandı ve uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geçerek en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.