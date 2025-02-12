DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,45 -0,14%
ALTIN
3.344,38 0,3%
BITCOIN
3.483.340,48 -1,45%

Toyota ve Mitsubishi, DeepSeek Yapay Zeka Modelini Yasakladı

Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:21
Toyota ve Mitsubishi, DeepSeek Yapay Zeka Modelini Yasakladı

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota ve savunma sanayisi devi Mitsubishi Heavy Industries, çalışanlarının Çin merkezli firma DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka modelini kullanmalarını yasakladı. Kyodo ajansından alınan habere göre, her iki firmadan yetkililer konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Toyota'dan bir yetkili, yasak kararını verirken, "Bilgi güvenliği hususunda endişelerimiz var," ifadelerini kullanırken, Mitsubishi de çalışanlarına bu yapay zeka modelini "iş amaçlı" kullanmalarını yasakladıklarını belirtti.

Diğer yandan, Japon telekomünikasyon firması SoftBank’in de çalışanlarının DeepSeek'i firmaya ait cihazlarda kullanmalarını yasakladığı bildirildi. Birçok Japon şirketi, yalnızca ABD tarafından geliştirilmiş yapay zeka araçlarını tercih ettiklerini vurguladı.

DeepSeek Nedir?

Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, 20 Ocak 2023 tarihinde düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı DeepSeek-R1 modelini piyasaya sürdü. Bu yapay zeka modeli, dünya çapında hızla popülerlik kazandı ve uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geçerek en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Alt Komisyonu Ceza İnfaz Kurumlarının Raporlarını İnceledi
2
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı
3
Elon Musk, Oval Ofis'teki Toplantıya Oğlu ile Katıldı
4
İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı
5
Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türk Savunma Sanayisini Övdü
7
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor