Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kenan ve Habibe Temel Çifti Yeni Evlerine Kavuştu

Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi İle Yeni Başlangıçlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Güngören Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi, Kenan ve Habibe Temel çiftine yeni bir ev sunarak umut ışığı oldu.

Projenin İlerlemesi

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, projenin ilk üç etabı tamamlanmış durumda. Toplamda 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edilirken, dördüncü etap çalışmalarında da 743 konut ve 37 iş yeri inşa edilmeye devam ediyor.

Güvenli Bir Evde Yaşamak

Kenan ve Habibe Temel, eski evlerinin 6,2 büyüklüğündeki bir depreme dayanamayacak kadar kötü durumda olduğunu belirtirken, Kenan Temel, eski evinin paslanmış demirlerinin ve çürük yapısının tehlikeli olduğunu ifade etti. "Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra yine açılmıştı. Dönüşüme karar verdik ve şimdi güzel bir evde yaşıyoruz. 7-8 şiddetinde bir deprem olsa da evimden çıkmam Allah'ın izniyle," dedi.

Dönüşüm Çağrısı ve Gelecek

Uzun vadeli ödeme planıyla kentsel dönüşüm fırsatından yararlandıklarını kaydeden Temel çifti, tüm İstanbullulara dönüşüm çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum, Kenan ve Habibe Temel’in yeni evlerine kavuşmalarını kutlayarak "Devletimize güvendik, hayatımız değişti. Hadi gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim," ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yapılan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kenan ve Habibe Temel çifti, yeni evlerine kavuştu. Kenan-Habibe Temel çifti, eski evlerinin dönüşüme girmemiş olsaydı 6,2'lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğunu belirtti. Habibe Temel de eski evlerinde risk içinde yaşadıklarını ve kentsel dönüşümle sağlam bir yuvaya kavuştuklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yapılan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kenan ve Habibe Temel çifti, yeni evlerine kavuştu. Kenan-Habibe Temel çifti, eski evlerinin dönüşüme girmemiş olsaydı 6,2'lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğunu belirtti. Habibe Temel de eski evlerinde risk içinde yaşadıklarını ve kentsel dönüşümle sağlam bir yuvaya kavuştuklarını belirtti.